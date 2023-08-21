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Эрдоган выступил против военной интервенции ЭКОВАС в Нигер

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная интервенция Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер является неприемлемой.
Эрдоган выступил против военной интервенции ЭКОВАС в Нигер
  • AP
  • © Nedim Enginsoy

«Решение о военной интервенции в Нигер является неприемлемым», — цитирует турецкого лидера ТАСС.

Как отметил Эрдоган, интервенция ЭКОВАС станет причиной дестабилизации ситуации в других африканских станах.

Ранее в Нигере заявили, что любое вмешательство ЭКОВАС будет считаться оккупацией.

По словам премьер-министра переходного правительства Мали Чогеля Кокаллы Маиги, ЭКОВАС ждёт распад, если его участники решатся на военное вторжение в Нигер.

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