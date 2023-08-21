Эрдоган выступил против военной интервенции ЭКОВАС в Нигер
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«Решение о военной интервенции в Нигер является неприемлемым», — цитирует турецкого лидера ТАСС.
Как отметил Эрдоган, интервенция ЭКОВАС станет причиной дестабилизации ситуации в других африканских станах.
Ранее в Нигере заявили, что любое вмешательство ЭКОВАС будет считаться оккупацией.
По словам премьер-министра переходного правительства Мали Чогеля Кокаллы Маиги, ЭКОВАС ждёт распад, если его участники решатся на военное вторжение в Нигер.