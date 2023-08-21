Польша получила первую южнокорейскую ракетную пусковую установку K239 Chunmoo

Польша получила первую ракетную установку K239 Chunmoo Южной Кореи.

Об этом сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

«В Польшу прибыла первая корейская ракетная установка K239 Chunmoo», — написал он в соцсети X.

Он уточнил, что установка смонтирована на польском грузовике Jelcz.

Блащак добавил, что в 2023 году в Польшу прибудут новые пусковые установки.

14 июня он заявил, что польская армия принимает на вооружение новый комплекс дистанционного минирования «Баобаб-К».