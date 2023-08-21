Польша получила первую южнокорейскую ракетную пусковую установку K239 Chunmoo
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Об этом сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
«В Польшу прибыла первая корейская ракетная установка K239 Chunmoo», — написал он в соцсети X.
Он уточнил, что установка смонтирована на польском грузовике Jelcz.
Блащак добавил, что в 2023 году в Польшу прибудут новые пусковые установки.
14 июня он заявил, что польская армия принимает на вооружение новый комплекс дистанционного минирования «Баобаб-К».