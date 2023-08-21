Швейцария реорганизует Министерство экономики для эффективности санкций
- Gettyimages.ru
- © swisshippo
Начиная с 1 сентября секторы, связанные с санкциями, контролем над вооружениями, экспортным контролем и контролем промышленной продукции, а также политикой экспортного контроля будут объединены в рамках одной структуры, отмечает ведомство.
«Санкционный сектор был значительно расширен после возобновления Швейцарией санкций, введённых Европейским союзом в отношении России», — говорится в пресс-релизе.
Ранее федеральный совет Швейцарии сообщил, что страна присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза в отношении России.
23 июня Евросоюз официально утвердил 11-й пакет санкций против России.
В МИД России заявили, что российская сторона в ответ на санкции ЕС существенно расширила список представителей Европейского союза, которым запрещён въезд в страну.