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Швейцария реорганизует Министерство экономики для эффективности санкций

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Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии создаст специальный отдел экспортного контроля и санкций.
Швейцария реорганизует Министерство экономики для эффективности санкций
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Начиная с 1 сентября секторы, связанные с санкциями, контролем над вооружениями, экспортным контролем и контролем промышленной продукции, а также политикой экспортного контроля будут объединены в рамках одной структуры, отмечает ведомство.

«Санкционный сектор был значительно расширен после возобновления Швейцарией санкций, введённых Европейским союзом в отношении России», — говорится в пресс-релизе.

Ранее федеральный совет Швейцарии сообщил, что страна присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза в отношении России.

23 июня Евросоюз официально утвердил 11-й пакет санкций против России.

В МИД России заявили, что российская сторона в ответ на санкции ЕС существенно расширила список представителей Европейского союза, которым запрещён въезд в страну.

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