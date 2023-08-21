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В Швеции заявили об отсутствии планов отправлять Украине истребители Gripen

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью телеканалу TV4 заявил, что у страны нет планов отправлять истребители Gripen на Украину.
В Швеции заявили об отсутствии планов отправлять Украине истребители Gripen
  • AP
  • © Libkos

«У нас также есть баланс между тем, что мы можем поставить им, и тем, что мы должны иметь сами», — цитирует его Expressen.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с Кристерссоном заявил, что украинские пилоты уже приступили к тренировкам на шведских истребителях JAS Gripen.

При этом пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телеканала «Рада» заявил, что передача шведских истребителей JAS Gripen Киеву рассматривается теоретически.

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