Косачев заявил, что ООН вольно или невольно поощряет террористов
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«При всём моём уважении к этой организации, с сожалением констатирую, что за последние годы она деградировала», — заявил политик в своём Telegram-канале.
По словам чиновника, организация много лет молчит о массовых убийствах мирных жителей юго-востока, прежде украинских территорий после переворота в 2014 году, а сейчас крайне сдержанно осуждает передачу кассетных боеприпасов Киеву, а также теракты киевского режима против журналистов и объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя налёт беспилотника ВСУ на Москву, заявил, что организация не хочет видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру.