Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев заявил, что ООН за последние годы деградировала в плане противодействия терроризму. Он также считает, что организация вольно или невольно поощряет самих террористов.

«При всём моём уважении к этой организации, с сожалением констатирую, что за последние годы она деградировала», — заявил политик в своём Telegram-канале.

По словам чиновника, организация много лет молчит о массовых убийствах мирных жителей юго-востока, прежде украинских территорий после переворота в 2014 году, а сейчас крайне сдержанно осуждает передачу кассетных боеприпасов Киеву, а также теракты киевского режима против журналистов и объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя налёт беспилотника ВСУ на Москву, заявил, что организация не хочет видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру.