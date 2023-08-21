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Косачев заявил, что ООН вольно или невольно поощряет террористов

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Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев заявил, что ООН за последние годы деградировала в плане противодействия терроризму. Он также считает, что организация вольно или невольно поощряет самих террористов.
Косачев заявил, что ООН вольно или невольно поощряет террористов
  • AFP
  • © ANGELA WEISS

«При всём моём уважении к этой организации, с сожалением констатирую, что за последние годы она деградировала», — заявил политик в своём Telegram-канале.

По словам чиновника, организация много лет молчит о массовых убийствах мирных жителей юго-востока, прежде украинских территорий после переворота в 2014 году, а сейчас крайне сдержанно осуждает передачу кассетных боеприпасов Киеву, а также теракты киевского режима против журналистов и объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя налёт беспилотника ВСУ на Москву, заявил, что организация не хочет видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру.

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