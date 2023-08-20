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Лавров: Западу следует осознать, что Россия будет защищать свои интересы

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Западу следует осознать, что Россия будет всеми средствами защищать своих людей и свои интересы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров: Западу следует осознать, что Россия будет защищать свои интересы
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью журналу «Международная жизнь».

«Западу следует осознать... Россия будет защищать своих людей и свои жизненные интересы всеми средствами», — отметил министр.

По словам Лаврова, будет лучше, если оппоненты российской стороны как можно скорее поймут полную бесперспективность конфронтации с Москвой и перейдут к более цивилизованным способам обеспечения баланса интересов.

В начале августа российский президент Владимир Путин заявил, что политика киевского режима и его западных союзников, которая хочет уничтожить всё русское, не имеет будущего.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская спецоперация на Украине ограничила возможности Запада навязывать свои интересы в различных регионах мира.

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