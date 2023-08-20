Послов Швеции и Дании вызвали в МИД Ирана из-за акций сожжения Корана
- РИА Новости
Об этом пишет агентство Tasnim.
«МИД вызвал послов Швеции и Дании, им был выражен протест против продолжающихся акций с осквернением Корана в этих странах», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что шведское правительство начнёт пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что из-за акций сожжения Корана серьёзно возросла угроза интересам Швеции за рубежом.