Послов Швеции и Дании вызвали в МИД Ирана из-за акций сожжения Корана

Послы Швеции и Дании в Тегеране вызваны в иранский МИД в связи с акциями сожжения Корана.

Об этом пишет агентство Tasnim.

«МИД вызвал послов Швеции и Дании, им был выражен протест против продолжающихся акций с осквернением Корана в этих странах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что шведское правительство начнёт пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что из-за акций сожжения Корана серьёзно возросла угроза интересам Швеции за рубежом.