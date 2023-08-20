Узнать больше

Послов Швеции и Дании вызвали в МИД Ирана из-за акций сожжения Корана

Короткая ссылка
Послы Швеции и Дании в Тегеране вызваны в иранский МИД в связи с акциями сожжения Корана.
Послов Швеции и Дании вызвали в МИД Ирана из-за акций сожжения Корана
  • РИА Новости

Об этом пишет агентство Tasnim.

«МИД вызвал послов Швеции и Дании, им был выражен протест против продолжающихся акций с осквернением Корана в этих странах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что шведское правительство начнёт пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что из-за акций сожжения Корана серьёзно возросла угроза интересам Швеции за рубежом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить