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WSJ: Запад разрабатывает мирные соглашения, которые не устроят ни Москву, ни Киев

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В странах Запада работают над вариантами сделок по прекращению украинского конфликта, но их условия не устроят ни Россию, ни Украину, сообщает газета The Wall Street Journal.

«Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению войны, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы», — говорится в материале.

Отмечается, что главная цель Украины в виде восстановления территориальной целостности является нереалистичной ввиду ограниченной поддержки со стороны Запада.

В статье подчёркивается, что западные страны опасаются излишних затрат и рисков.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что всё больше стран призывают Украину пойти на переговоры с Россией.

Также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стране не нужны переговоры с Россией.

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