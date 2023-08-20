WSJ: Запад разрабатывает мирные соглашения, которые не устроят ни Москву, ни Киев
«Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению войны, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы», — говорится в материале.
Отмечается, что главная цель Украины в виде восстановления территориальной целостности является нереалистичной ввиду ограниченной поддержки со стороны Запада.
В статье подчёркивается, что западные страны опасаются излишних затрат и рисков.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что всё больше стран призывают Украину пойти на переговоры с Россией.
Также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стране не нужны переговоры с Россией.