Focus: Запад давит на Киев, обсуждая отказ Украины от части территорий
Журналист подчеркнул, что данная идея была озвучена публично и оказывает давление на украинцев.
«Украинцы были в ярости и вскоре после этого Йенсен сделал дипломатический отход», — сказал Райтц.
Ранее глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил уступку Киевом части своих территорий в пользу Москвы в обмен на вступление в альянс.
Газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что слова Йенсена о том, что Украина может присоединиться к блоку в обмен на передачу части своей территории России стали сюрпризом для представителей стран НАТО.