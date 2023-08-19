Focus: Запад давит на Киев, обсуждая отказ Украины от части территорий

Обозреватель Focus Ульрих Райтц выразил мнение, что заявление представителя НАТО Стиана Йенсена о территориальных уступках со стороны Украины говорит о желании Запада надавить на Киев.

Журналист подчеркнул, что данная идея была озвучена публично и оказывает давление на украинцев.

«Украинцы были в ярости и вскоре после этого Йенсен сделал дипломатический отход», — сказал Райтц.

Ранее глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил уступку Киевом части своих территорий в пользу Москвы в обмен на вступление в альянс.

Газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что слова Йенсена о том, что Украина может присоединиться к блоку в обмен на передачу части своей территории России стали сюрпризом для представителей стран НАТО.