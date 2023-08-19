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Обозреватель Bild Рёпке: идея о победе над Россией привела к проблемам на Западе

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Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке заявил, что стремление победить Россию доставило Западу проблемы.

Об этом он написал в соцсети X.

По словам журналиста, украинская армия никогда не была способна «вытеснить Россию с юга и востока страны».

«В тоже время и западное правительство, и власть в Киеве предполагали, что Россию можно победить. Теперь у нас проблемы», — сказал Рёпке.

Ранее в The Hill отметили, что на Западе растёт тревожность в связи с перспективами наступления армии Украины.

Кроме того, в Al Khaleej заявили, что отношения Украины с Западом рушатся из-за провала контрнаступления.

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