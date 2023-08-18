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Военный эксперт Кошкин: Россия мониторит поставки вооружения ВСУ

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Полина Полетаева
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин и генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский в беседе с RT прокомментировали одобрение США поставок Киеву истребителей F-16.
Военный эксперт Кошкин: Россия мониторит поставки вооружения ВСУ
  • AP
  • © Libkos

По словам Кошкина, Россия контролирует и мониторит «все эти решения».

«Мы видим места, источники и маршруты поставок вооружения и боевой техники... Обратите внимание, сейчас активно обсуждается уничтожение нашими высокоточными ракетами «Калибр» скопления ракет дальнего действия Storm Shadow. Вот точно так же и будут изучать, как мы уничтожаем эти многофункциональные истребители F-16. Всё находится под контролем. Никаких радикальных изменений они не привнесут», — уверен военный эксперт.

Председатель ПИР-Центра генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский отметил, что «F-16 — не чудо-оружие».

«Это достаточно средний самолёт. Ну да, самый распространённый в мире. Но те модели, которые собираются передавать Украине, это модели 80-х годов... Ничего не изменится», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что США одобрили передачу Киеву истребителей F-16 от Дании и Нидерландов по завершении подготовки украинских пилотов.

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