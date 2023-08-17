Time: наёмников ВСУ из Южной Кореи ждёт суд после возращения на родину

Граждан Южной Кореи, которые добровольно отправились воевать на стороне Вооружённых сил Украины, привлекут к уголовной ответственности после возращения на родину.

Об этом пишет издание Time.

Речь идёт о запрете на поездки на Украину для граждан Южной Кореи, который был введён в феврале прошлого года.

Нарушение запрета влечёт за собой тюремное заключение сроком до года или штраф в размере 10 млн вон ($7500).

По данным издания, за время спецоперации по этой статье осудили минимум четырёх мужчин в Южной Корее.

Ранее ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников в районе Запорожья.

Перевод статьи предоставило ИноТВ.