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Time: наёмников ВСУ из Южной Кореи ждёт суд после возращения на родину

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Граждан Южной Кореи, которые добровольно отправились воевать на стороне Вооружённых сил Украины, привлекут к уголовной ответственности после возращения на родину.
Time: наёмников ВСУ из Южной Кореи ждёт суд после возращения на родину
  • AP

Об этом пишет издание Time.

Речь идёт о запрете на поездки на Украину для граждан Южной Кореи, который был введён в феврале прошлого года.

Нарушение запрета влечёт за собой тюремное заключение сроком до года или штраф в размере 10 млн вон ($7500).

По данным издания, за время спецоперации по этой статье осудили минимум четырёх мужчин в Южной Корее.

Ранее ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников в районе Запорожья.

Перевод статьи предоставило ИноТВ.

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