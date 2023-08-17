Полянский заявил, что США используют председательство в СБ ООН для своей повестки

Соединённые Штаты и их союзники используют председательство в Совбезе ООН для продвижения своей корыстной и политизированной повестки. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Сегодня мы в очередной раз становимся свидетелями беспардонной попытки членов Совета Безопасности из числа западных государств и самого американского председательства использовать совет для продвижения своей узкокорыстной, политизированной повестки", — приводит РИА Новости его слова на заседании, посвящённом ситуации в Северной Корее.

Полянский отметил, что заседание никак не связано с развитием «ситуации на земле».

Ранее стало известно, что Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по вопросу поставок оружия стран Запада на Украину на 17 августа.