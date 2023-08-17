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Haber Global: Турция пропустит через проливы идущие с Украины суда с зерном

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Турецкая сторона готова гарантировать свободный проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, которые идут из портов Украины.
Haber Global: Турция пропустит через проливы идущие с Украины суда с зерном
  • AP

Об этом говорится в публикации телеканала Haber Global со ссылкой на источники в Минобороны Турции.

В своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter — RT.) телеканал сообщил, что на текущий момент ни одно судно с зерном не отправилось с Украины. Однако если оно прибудет, то Турция может пропустить его через собственные проливы.

Ранее сообщалось, что США рассматривают разные пути обеспечения экспорта зерна с Украины, а транспортировка по Дунаю может стать одним из вариантов.

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