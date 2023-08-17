Глава МИД Ирана отправился с визитом в Саудовскую Аравию
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Об этом сообщает иранский МИД.
«Абдоллахиян во главе делегации направился из Тегерана в Эр-Рияд по официальному приглашению министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана с официальным визитом в эту страну», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе поездки будут обсуждаться различные вопросы, касающиеся двусторонних отношений.
Ранее консульство Саудовской Аравии в иранском городе Мешхед возобновило работу.