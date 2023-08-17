Глава МИД Ирана отправился с визитом в Саудовскую Аравию

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян направился в Эр-Рияд с визитом.

Об этом сообщает иранский МИД.

«Абдоллахиян во главе делегации направился из Тегерана в Эр-Рияд по официальному приглашению министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана с официальным визитом в эту страну», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе поездки будут обсуждаться различные вопросы, касающиеся двусторонних отношений.

Ранее консульство Саудовской Аравии в иранском городе Мешхед возобновило работу.