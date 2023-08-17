Экс-депутат Европарламента: в Европе начинают поднимать пенсионный возраст

В Европе начинают повышение пенсионного возраста. Греция — одна из первых стран, начавших процесс. Парламент страны несколько дней назад принял законопроект о занятости до 74 лет для некоторых категорий граждан.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего депутата Европарламента, председателя партии «Греция — другой путь», профессора институтов ЕС в Критском университете Нотиса Мариаса.

«Это идёт общеевропейское цунами повышения пенсионного возраста до 74 лет», — уточнил политик.

Он также поделился, что повышение возраста для выхода на пенсию планировалось ещё с конца 2020 года.

15 апреля стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, из-за которого по всей стране проходили многочисленные демонстрации. В соответствии с новым законом, минимальный возраст выхода на пенсию увеличили с 62 до 64 лет.