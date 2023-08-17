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Мэтью Хо: США не посылают Украине новую технику из-за страха раскрытия секретов

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США не поставляют Украине новейшую военную технику, так как опасаются, что она может попасть не только в руки России, но и Китая, заявил американский военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо.

По его словам, первые танки Abrams, которые прибудут на Украину — это старые модели M1A1.

«Главная причина, по которой мы не даем украинцам наши новые танки, на мой взгляд, заключается в том, что мы просто не хотим, чтобы их захватили», — сказал Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что полученную информацию Россия может также передать Китаю.

7 августа в Пентагоне заявили, что первая партия танков Abrams американского производства уже официально одобрена к передаче на территорию Украины.

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