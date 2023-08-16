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Пентагон не будет публиковать характеристики кассетных боеприпасов США

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Пентагон не собирается публиковать информацию о коэффициенте неразорвавшихся кассетных боеприпасов США. Об этом заявил официальный представитель ведомства Чарли Дитц.
Пентагон не будет публиковать характеристики кассетных боеприпасов США
  • Gettyimages.ru

Он отметил, что такие документы засекречены, поэтому сейчас они не подлежат обнародованию.

«Могу заверить вас, что Министерство обороны стремится к тому, чтобы его действия и решения основывались на наилучших доступных данных и анализе», — приводит РИА Новости слова Дитца.

Ранее бывший офицер армии США, экс-советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс попросил Пентагон поставить украинской армии кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

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