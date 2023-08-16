Пентагон не будет публиковать характеристики кассетных боеприпасов США

Пентагон не собирается публиковать информацию о коэффициенте неразорвавшихся кассетных боеприпасов США. Об этом заявил официальный представитель ведомства Чарли Дитц.

Он отметил, что такие документы засекречены, поэтому сейчас они не подлежат обнародованию.

«Могу заверить вас, что Министерство обороны стремится к тому, чтобы его действия и решения основывались на наилучших доступных данных и анализе», — приводит РИА Новости слова Дитца.

Ранее бывший офицер армии США, экс-советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс попросил Пентагон поставить украинской армии кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.