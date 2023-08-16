МИД России: попавший под удар завод в Луцке поставлял подшипники для ВПК Украины

Завод в Луцке на западе Украины, по которому ВС России недавно нанесли удары, был частью украинского военно-промышленного комплекса, он производил подшипники для «Укроборонпрома», однако в шведской прессе об этом не было сказано ни слова, заявило российское посольство в Швеции.

«В СМИ Швеции прошла информация о нанесённом Россией ударе по заводу компании SKF в Луцке. Само собой, журналисты тут же обвинили нашу страну в ракетных атаках по гражданским объектам», — отметили дипломаты.

Местные авторы при этом намеренно умолчали о том, что в ночь с 14 на 15 августа армия России нанесла удар именно по ключевым предприятиям ВПК киевского режима, говорится в сообщении посольства.

«Россия (в отличие от спонсируемого Швецией киевского режима) поражает исключительно военные объекты. И будьте уверены, что достанется не только поставленной бандеровцам шведской технике, но и работающим на них предприятиям военно-промышленного комплекса», — заключили в дипмиссии.

15 августа Минобороны России заявило, что российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям украинской военной промышленности. Ведомство подчеркнуло, что ВПК Украины нанесён значительный ущерб.

Министерство также опубликовало кадры ракетного удара.

В ночь на 15 августа украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области. Также в результате удара произошёл пожар на одном из предприятий Днепропетровска.

Наряду с этим глава ОВА в Черкасской области рассказал, что в регионе предприятие повреждено в результате взрыва. Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в городах Луцк и Львов.