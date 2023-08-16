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Reuters: Германия не берёт на себя обязательство по повышению расходов на НАТО

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Правительство Германии не планирует брать на себя обязательство по выполнению цели НАТО нарастить ежегодные траты на оборону, пишет Reuters.
Reuters: Германия не берёт на себя обязательство по повышению расходов на НАТО
  • AP

«Германское правительство отказалось от плана взять на себя юридическое обязательство по выполнению цели НАТО по трате на оборону 2% ежегодно», — говорится в сообщении агентства.

По словам источника, соответствующий пункт в проекте закона о бюджетном финансировании, принятом правительством канцлера Олафа Шольца, вскоре был удалён из документа.

Ранее эстонский премьер Кая Каллас заявила, что Эстония настаивает на увеличении военных расходов союзниками по НАТО.

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