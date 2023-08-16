Reuters: Германия не берёт на себя обязательство по повышению расходов на НАТО
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«Германское правительство отказалось от плана взять на себя юридическое обязательство по выполнению цели НАТО по трате на оборону 2% ежегодно», — говорится в сообщении агентства.
По словам источника, соответствующий пункт в проекте закона о бюджетном финансировании, принятом правительством канцлера Олафа Шольца, вскоре был удалён из документа.
Ранее эстонский премьер Кая Каллас заявила, что Эстония настаивает на увеличении военных расходов союзниками по НАТО.