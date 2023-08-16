Reuters: Германия не берёт на себя обязательство по повышению расходов на НАТО

Правительство Германии не планирует брать на себя обязательство по выполнению цели НАТО нарастить ежегодные траты на оборону, пишет Reuters.

«Германское правительство отказалось от плана взять на себя юридическое обязательство по выполнению цели НАТО по трате на оборону 2% ежегодно», — говорится в сообщении агентства.

По словам источника, соответствующий пункт в проекте закона о бюджетном финансировании, принятом правительством канцлера Олафа Шольца, вскоре был удалён из документа.

Ранее эстонский премьер Кая Каллас заявила, что Эстония настаивает на увеличении военных расходов союзниками по НАТО.