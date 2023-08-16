Le Point: Франция поручит обучение солдат ВСУ частным военным компаниям

Минобороны Франции объявило тендер на оказание поддержки в обучении солдат украинских войск, таким образом началось привлечение частных военных компаний к этой миссии.

Об этом пишет Le Point.

По информации издания, тендер коснулся трёх основных областей: обучение навыкам использования оружия, подготовки командных пунктов частей ближнего боя и предоставления переводчиков с некоторых языков для помощи инструкторам ВС Франции. Предполагается, что часть обучения проходит на ближайших к Украине территориях, например, в Польше или Румынии.

В качестве цели проекта указывается восполнение нехватки средств обучения и ускорение темпов без ущерба для подготовки французских военных. Издание подчёркивает, что также благодаря проекту можно привлечь европейские компании, которые знакомы с советской техникой, распространённой в ВСУ. Кроме того, тендер открывает французским компаниям возможность использовать средства из европейских фондов, предназначенных для поддержки Киева.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж уже обучил шесть тысяч украинских военнослужащих.