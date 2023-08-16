Экономист из США Вольф назвал целью санкций Вашингтона подчинение России

Целями санкций Соединённых Штатов были попытки ослабить и подчинить Россию. Об этом заявил американский экономист Ричард Вольф.

По его словам, Вашингтон был уверен, что ограничительные меры смогут расколоть Россию на несколько частей.

«Это позволило бы Западу осуществлять инвестиции и проводить политические манёвры, как они уже делали в конце 1980-х годов в странах Восточной Европы», — сказал Вольф в интервью каналу Dialogue Works на YouTube.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые санкции США против России подтверждают ненадёжность американоцентричной финансовой системы.