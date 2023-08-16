Узнать больше

Экономист из США Вольф назвал целью санкций Вашингтона подчинение России

Короткая ссылка
Целями санкций Соединённых Штатов были попытки ослабить и подчинить Россию. Об этом заявил американский экономист Ричард Вольф.
Экономист из США Вольф назвал целью санкций Вашингтона подчинение России
  • AP

По его словам, Вашингтон был уверен, что ограничительные меры смогут расколоть Россию на несколько частей.

«Это позволило бы Западу осуществлять инвестиции и проводить политические манёвры, как они уже делали в конце 1980-х годов в странах Восточной Европы», — сказал Вольф в интервью каналу Dialogue Works на YouTube.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые санкции США против России подтверждают ненадёжность американоцентричной финансовой системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить