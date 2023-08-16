Чехия завершила ратификацию соглашения, упрощающего развёртывание войск США
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Об этом сообщает ABC.
Процесс ратификации был формально финализирован подписью премьер-министра Чехии Петра Фиалы.
Отмечается, что это углубит сотрудничество в военной сфере между двумя странами. Документ законодательно закрепляет возможность размещения американских войск в Чехии на фоне российской спецоперации на Украине, уточняется в сообщении.
1 августа президент Чехии Петр Павел ратифицировал соглашение о сотрудничестве в области обороны с США, которое было заключено 23 мая главами военных ведомств в Вашингтоне и ратифицировано в июле обеими палатами парламента страны.