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Чехия завершила ратификацию соглашения, упрощающего развёртывание войск США

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Прага завершила ратификацию оборонного соглашения с Вашингтоном, упрощающего развёртывание войск США на территории Чехии.
Чехия завершила ратификацию соглашения, упрощающего развёртывание войск США
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ABC.

Процесс ратификации был формально финализирован подписью премьер-министра Чехии Петра Фиалы.

Отмечается, что это углубит сотрудничество в военной сфере между двумя странами. Документ законодательно закрепляет возможность размещения американских войск в Чехии на фоне российской спецоперации на Украине, уточняется в сообщении.

1 августа президент Чехии Петр Павел ратифицировал соглашение о сотрудничестве в области обороны с США, которое было заключено 23 мая главами военных ведомств в Вашингтоне и ратифицировано в июле обеими палатами парламента страны.

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