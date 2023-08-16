Новый посол ФРГ в России Ламбсдорфф вручил копии верительных грамот

Новый посол ФРГ в России Александр Граф Ламбсдорфф вручил копии верительных грамот главе Департамента государственного протокола МИД России Игорю Богдашеву.

«Богдашев принял копии верительных грамот у назначенного чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Александра Графа Ламбсдорффа», — заявили в МИД России.

Российская сторона при встрече отметила конфронтационный и недружественный характер действий ФРГ в некоторых сферах двусторонних отношений. Дипломаты подчеркнули опасный характер безоглядной поддержки властями Германии киевского режима и накачку оружием Украины.

«Германской стороне адресован призыв отказаться от насаждаемой на государственном уровне безрассудной русофобии», — заключили в ведомстве.

Ранее издание Das Erste сообщало, что Германия намерена перепрограммировать дальнобойные крылатые ракеты Taurus перед передачей Киеву, чтобы они не долетели до России.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставка крылатых ракет Taurus Украине на текущий момент не является главным приоритетом для Берлина.