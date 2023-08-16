Hill: гиперзвуковые ракеты России на атомных подводных лодках обеспокоили Запад

Размещение Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» на атомных подводных лодках типа «Ясень» вызвало серьёзное беспокойство у западных стран.

Об этом пишет издание The Hill.

Как отмечает автор статьи, эти ракеты движутся со скоростью, превышающей скорость звука в пять и более раз.

«Они способны маневрировать в воздухе, поэтому представляют большую угрозу для западных союзников на море», — говорится в публикации.

Кроме того, отмечает издание, Вашингтон предпринимает попытки догнать Россию и Китай в области создания гиперзвуковых ракет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская ядерная триада обеспечивает поддержку глобального баланса сил в мире.