Hill: гиперзвуковые ракеты России на атомных подводных лодках обеспокоили Запад
- РИА Новости
Об этом пишет издание The Hill.
Как отмечает автор статьи, эти ракеты движутся со скоростью, превышающей скорость звука в пять и более раз.
«Они способны маневрировать в воздухе, поэтому представляют большую угрозу для западных союзников на море», — говорится в публикации.
Кроме того, отмечает издание, Вашингтон предпринимает попытки догнать Россию и Китай в области создания гиперзвуковых ракет.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская ядерная триада обеспечивает поддержку глобального баланса сил в мире.