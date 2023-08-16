Экс-депутат парламента: Финляндия вряд ли долго будет состоять в НАТО
«Я не верю, что это может длиться долго, потому в Финляндии уже происходят вещи, которые представляют экзистенциальную угрозу для России», — цитирует РИА Новости Туртиайнена.
По его словам, вступление в НАТО принесло стране только вред.
Он отметил, что финские граждане не имели возможности высказаться по вопросу присоединения к альянсу.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что угрозы военной безопасности России на западном и северо-западном стратегических направлениях возросли кратно.
Дестабилизирующим фактором он назвал вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия предпринимает адекватные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО.