Экс-депутат парламента: Финляндия вряд ли долго будет состоять в НАТО

Финляндия вряд ли долго будет членом альянса НАТО, заявил экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен.

«Я не верю, что это может длиться долго, потому в Финляндии уже происходят вещи, которые представляют экзистенциальную угрозу для России», — цитирует РИА Новости Туртиайнена.

По его словам, вступление в НАТО принесло стране только вред.

Он отметил, что финские граждане не имели возможности высказаться по вопросу присоединения к альянсу.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что угрозы военной безопасности России на западном и северо-западном стратегических направлениях возросли кратно.

Дестабилизирующим фактором он назвал вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия предпринимает адекватные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО.