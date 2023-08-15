Глава ОАК Слюсарь: самолёты SSJ могут начать производить в Индии
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
Об этом пишет ТАСС.
«Мы по-прежнему считаем, что в импортном лице на мощностях завода HAL, который производит боевые самолёты для индийских ВВС, на котором они делают самолёты Су-30, там больше 270 самолётов было сделано, это... отлаженные процессы», — отметил Слюсарь.
По его словам, корпорация в достаточно короткие сроки смогла бы начать производить там самолёт SSJ для индийского рынка.
11 августа стало известно, что ОАК создаст совместное предприятие с компанией Glory Air по разработке и выпуску беспилотников.