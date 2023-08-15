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Глава ОАК Слюсарь: самолёты SSJ могут начать производить в Индии

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Глава «Объединённой авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь в интервью «Россия-24» заявил, что корпорация может начать производить самолёты SSJ 100 на заводе HAL в Индии.
Глава ОАК Слюсарь: самолёты SSJ могут начать производить в Индии
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом пишет ТАСС.

«Мы по-прежнему считаем, что в импортном лице на мощностях завода HAL, который производит боевые самолёты для индийских ВВС, на котором они делают самолёты Су-30, там больше 270 самолётов было сделано, это... отлаженные процессы», — отметил Слюсарь.

По его словам, корпорация в достаточно короткие сроки смогла бы начать производить там самолёт SSJ для индийского рынка.

11 августа стало известно, что ОАК создаст совместное предприятие с компанией Glory Air по разработке и выпуску беспилотников.

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