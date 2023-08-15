Узнать больше

CNBC: банковская отрасль США приблизилась к понижению рейтингов банков

Короткая ссылка
Аналитик Fitch Ratings Крис Вулф предупредил, что американская банковская отрасль приблизилась к понижению рейтингов десятков банков США.
CNBC: банковская отрасль США приблизилась к понижению рейтингов банков
  • Gettyimages.ru
  • © Jack Quillin

Его слова приводит телеканал CNBC.

«Аналитик Fitch Ratings предупредил, что банковская отрасль США медленно приближается к другому источнику турбулентности — риску резкого понижения рейтингов десятков американских банков», — говорится в публикации.

По словам эксперта, Fitch понизил оценку состояния банковской отрасли США ещё в июне, однако тогда это осталось практически незамеченным и не привело к понижению рейтингов.

Отмечается, что ещё одно понижение отрасли на ступень, с АA- до А+, приведёт к тому, что Fitch пересмотрит рейтинги каждого из более чем 70 банков, включая JPMorgan Chase.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден допустил возможность дефолта в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить