CNBC: банковская отрасль США приблизилась к понижению рейтингов банков

Аналитик Fitch Ratings Крис Вулф предупредил, что американская банковская отрасль приблизилась к понижению рейтингов десятков банков США.

Его слова приводит телеканал CNBC.

«Аналитик Fitch Ratings предупредил, что банковская отрасль США медленно приближается к другому источнику турбулентности — риску резкого понижения рейтингов десятков американских банков», — говорится в публикации.

По словам эксперта, Fitch понизил оценку состояния банковской отрасли США ещё в июне, однако тогда это осталось практически незамеченным и не привело к понижению рейтингов.

Отмечается, что ещё одно понижение отрасли на ступень, с АA- до А+, приведёт к тому, что Fitch пересмотрит рейтинги каждого из более чем 70 банков, включая JPMorgan Chase.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден допустил возможность дефолта в стране.