Полиция Норфолка и Суффолка по ошибке раскрыла личные данные 1230 человек
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Об этом пишет The Times.
Как отмечается в материале, двое полицейских подразделения в Великобритании признали неправильное обращение с конфиденциальными данными жертв, свидетелей и подозреваемых по таким делам, как случаи домашнего насилия, сексуальные преступления и нападения.
Отмечается, что данные 1230 человек были включены в файлы, отвечающие на запросы о свободе информации.
В полиции принесли извинения в связи с данным инцидентом.
5 августа цифровой сервис электронных и аудиокниг «Литрес» подтвердил факт утечки данных пользователей.