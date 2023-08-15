Полиция Норфолка и Суффолка по ошибке раскрыла личные данные 1230 человек

Полиция Норфолка и Суффолка признала нарушение, связанное с личными данными 1230 человек.

Об этом пишет The Times.

Как отмечается в материале, двое полицейских подразделения в Великобритании признали неправильное обращение с конфиденциальными данными жертв, свидетелей и подозреваемых по таким делам, как случаи домашнего насилия, сексуальные преступления и нападения.

Отмечается, что данные 1230 человек были включены в файлы, отвечающие на запросы о свободе информации.

В полиции принесли извинения в связи с данным инцидентом.

5 августа цифровой сервис электронных и аудиокниг «Литрес» подтвердил факт утечки данных пользователей.