Узнать больше

Минобороны: Ким Чен Ын намерен сотрудничать с Россией в сфере обороны

Короткая ссылка
Глава Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын во время встречи с главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу подчеркнул намерение развивать сотрудничество в сфере обороны между Москвой и Пхеньяном.
Минобороны: Ким Чен Ын намерен сотрудничать с Россией в сфере обороны
  • AP
  • © Lee Jin-man

Об этом сообщил министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам.

«Он (Ким Чен Ын. — RT) подчеркнул необходимость далее развивать стратегическое и тактическое сотрудничество, взаимодействие между двумя странами в областях обороны и безопасности», — отметил глава министерства.

29 июля госсекретарь США Энтони Блинкен назвал одной из целей визита главы Минобороны России Сергея Шойгу в Северную Корею переговоры о поставках оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить