Минобороны: Ким Чен Ын намерен сотрудничать с Россией в сфере обороны
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Об этом сообщил министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам.
«Он (Ким Чен Ын. — RT) подчеркнул необходимость далее развивать стратегическое и тактическое сотрудничество, взаимодействие между двумя странами в областях обороны и безопасности», — отметил глава министерства.
29 июля госсекретарь США Энтони Блинкен назвал одной из целей визита главы Минобороны России Сергея Шойгу в Северную Корею переговоры о поставках оружия.