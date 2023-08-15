Минобороны: Ким Чен Ын намерен сотрудничать с Россией в сфере обороны

Глава Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын во время встречи с главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу подчеркнул намерение развивать сотрудничество в сфере обороны между Москвой и Пхеньяном.

AP

© Lee Jin-man