Шестерых экс-полицейских Лондона обвинили в расистских высказываниях в переписке

В Британии предъявили обвинения шестерым бывшим полицейским за расистские оскорбительные высказывания в переписке в WhatsApp.

Офицеры, которые уже ушли в отставку, работали в различных частях лондонской полиции.

Как выяснилось в ходе расследования, с августа 2018 года по сентябрь 2022 года в закрытой группе мессенджера они распространяли «непозволительные сообщения».

Среди обвиняемых — мужчины от 62 до 67 лет.

«Мы неустанно работаем над тем, чтобы восстановить доверие общественности, которое по понятным причинам было подорвано рядом громких инцидентов и расследований в последние годы, к которым причастны офицеры или бывшие офицеры», — цитирует Sky News Джеймса Хармана, который возглавляет отдел полиции по борьбе с коррупцией и злоупотреблениями.

В феврале прошлого года глава лондонской полиции Крессида Дик подала в отставку после встречи с мэром Лондона Садик Ханом, на которой тот выдвинул требование искоренить расизм и сексизм в рядах полиции.