Лавров и глава МИД Азербайджана Байрамов провели телефонный разговор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Азиз оглы Байрамов провели телефонный разговор.

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что в ходе беседы стороны акцентировали внимание на необходимости практической реализации договорённостей в ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

В частности, речь идёт о разблокировании Лачинского коридора.

Ранее в пресс-службе МИД Армении заявили, что армянская сторона обратилась с просьбой провести заседание Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.