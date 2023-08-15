Узнать больше

Лавров и глава МИД Азербайджана Байрамов провели телефонный разговор

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Азиз оглы Байрамов провели телефонный разговор.
Лавров и глава МИД Азербайджана Байрамов провели телефонный разговор
  • globallookpress.com
  • © Russian Foreign Ministry

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что в ходе беседы стороны акцентировали внимание на необходимости практической реализации договорённостей в ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

В частности, речь идёт о разблокировании Лачинского коридора.

Ранее в пресс-службе МИД Армении заявили, что армянская сторона обратилась с просьбой провести заседание Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить