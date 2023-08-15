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Президент Румынии Йоханнис призвал укреплять структуры НАТО на территории страны

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Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о необходимости продолжать усилия по укреплению структур НАТО на румынской территории.
Президент Румынии Йоханнис призвал укреплять структуры НАТО на территории страны
  • AFP
  • © Daniel MIHAILESCU

Об этом информирует Sputnik Молдова.

«Мы укрепили безопасность Румынии и продолжим усилия по укреплению структур НАТО на румынской территории», — заявил он.

Йоханнис назвал структуры Североатлантического альянса важными компонентами укрепления сдерживания и обороны союзников на восточном фланге и в Черноморском регионе в долгосрочной перспективе.

По его словам, Румыния представляет собой «важный центр тяжести усиленного потенциала сдерживания и обороны НАТО».

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО утвердили план развёртывания 300 тыс. военных на восточном фланге и значительного расширения оборонных закупок.

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