Президент Румынии Йоханнис призвал укреплять структуры НАТО на территории страны

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о необходимости продолжать усилия по укреплению структур НАТО на румынской территории.

Об этом информирует Sputnik Молдова.

«Мы укрепили безопасность Румынии и продолжим усилия по укреплению структур НАТО на румынской территории», — заявил он.

Йоханнис назвал структуры Североатлантического альянса важными компонентами укрепления сдерживания и обороны союзников на восточном фланге и в Черноморском регионе в долгосрочной перспективе.

По его словам, Румыния представляет собой «важный центр тяжести усиленного потенциала сдерживания и обороны НАТО».

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО утвердили план развёртывания 300 тыс. военных на восточном фланге и значительного расширения оборонных закупок.