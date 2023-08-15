В доме на Гавайях нашли живыми 60 человек, считавшихся пропавшими без вести

В доме на Гавайях нашли живыми 60 человек, считавшихся пропавшими без вести в результате природного пожара на острове Мауи.

AP

© Rick Bowmer

Об этом информирует телеканал ABC News. При этом сотни людей продолжают числиться пропавшими без вести, говорится в публикации. По последним данным, погибли 99 человек. Ущерб от пожаров на Гавайях оценили в $6 млрд.