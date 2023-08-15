В доме на Гавайях нашли живыми 60 человек, считавшихся пропавшими без вести
В доме на Гавайях нашли живыми 60 человек, считавшихся пропавшими без вести в результате природного пожара на острове Мауи.
- AP
- © Rick Bowmer
Об этом информирует телеканал ABC News.
При этом сотни людей продолжают числиться пропавшими без вести, говорится в публикации.
По последним данным, погибли 99 человек.
Ущерб от пожаров на Гавайях оценили в $6 млрд.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен