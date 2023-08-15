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В доме на Гавайях нашли живыми 60 человек, считавшихся пропавшими без вести

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В доме на Гавайях нашли живыми 60 человек, считавшихся пропавшими без вести в результате природного пожара на острове Мауи.
В доме на Гавайях нашли живыми 60 человек, считавшихся пропавшими без вести
  • AP
  • © Rick Bowmer

Об этом информирует телеканал ABC News.

При этом сотни людей продолжают числиться пропавшими без вести, говорится в публикации.

По последним данным, погибли 99 человек.

Ущерб от пожаров на Гавайях оценили в $6 млрд.

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