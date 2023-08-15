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Минобороны Белоруссии: на Западе происходят интенсивные военные приготовления

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Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в данный момент в западных странах происходят интенсивные военные приготовления, в это вкладываются большие деньги.
Минобороны Белоруссии: на Западе происходят интенсивные военные приготовления
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом Хренин сказал в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.

«На Западе идут интенсивные военные приготовления. В это вкладываются огромные деньги», — цитирует белорусского министра агентство БЕЛТА.

Он подчеркнул, что западные страны перестали скрывать агрессивный характер своей военной политики.

Ранее Хренин заявил, что лишь ядерный ответ сдерживает Запад от развязывания крупномасштабной войны.

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