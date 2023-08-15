Минобороны Белоруссии: на Западе происходят интенсивные военные приготовления
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Об этом Хренин сказал в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.
«На Западе идут интенсивные военные приготовления. В это вкладываются огромные деньги», — цитирует белорусского министра агентство БЕЛТА.
Он подчеркнул, что западные страны перестали скрывать агрессивный характер своей военной политики.
Ранее Хренин заявил, что лишь ядерный ответ сдерживает Запад от развязывания крупномасштабной войны.