Кеннеди-младший: НАТО развалится в случае конфликта с Россией
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Такое мнение он выразил в интервью каналу GB News.
По его словам, конфликт на Украине является опосредованной войной в политических играх США.
«Сейчас все члены НАТО туда втянуты. Если альянс вступит в военный конфликт с Россией, то он развалится. Не все страны НАТО готовы конфликтовать с Россией. Например, Греция. Никто не хочет противостоять России», — сказал политик.
Он также отмечал, что расходы США на помощь Украине достигли $113 млрд, при этом миллионы американцев теряют доступ к талонам на еду и к медицинской страховке.