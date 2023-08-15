Кеннеди-младший: НАТО развалится в случае конфликта с Россией

Североатлантический альянс не выдержит возможного конфликта с Россией, не все страны НАТО готовы к такому, уверен кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший.

Такое мнение он выразил в интервью каналу GB News.

По его словам, конфликт на Украине является опосредованной войной в политических играх США.

«Сейчас все члены НАТО туда втянуты. Если альянс вступит в военный конфликт с Россией, то он развалится. Не все страны НАТО готовы конфликтовать с Россией. Например, Греция. Никто не хочет противостоять России», — сказал политик.

Он также отмечал, что расходы США на помощь Украине достигли $113 млрд, при этом миллионы американцев теряют доступ к талонам на еду и к медицинской страховке.