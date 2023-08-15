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Нарышкин заявил, что нормальному человеку иногда страшно приезжать в Европу

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин высказал мнение, что нормальному человеку иногда бывает страшно приезжать в европейские страны из-за распространённых там извращений.
Нарышкин заявил, что нормальному человеку иногда страшно приезжать в Европу
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом Нарышкин сказал в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.

Таким образом глава СВР прокомментировал слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о «цветущем саде» в Европе и «джунглях» в остальном мире.

«Хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату: здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой и даже страшно приезжать в Европу — такое количество извращений разного рода там расплодилось», — цитирует Нарышкина РИА Новости.

Ранее руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин заявил, что власти Швеции ставят либеральные нормы выше чувств верующих.

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