Посольство России не получало данных о задержании фигуранта дела об убийстве посла Карлова

Посольство России в Анкаре не получало информации от турецких правоохранительных органов о задержании нового фигуранта дела об убийстве российского посла Карлова.

Об этом сообщает ТАСС.

«Пока мы такой информации от турецких правоохранительных органов не получали», — говорится в сообщении.

Ранее газета Hürriyet передавала, что под стражу взята супруга полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа, который совершил нападение и был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов на месте нападения на российского дипломата.

В 2016 году посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен террористом во время выступления на фотовыставке в Анкаре.