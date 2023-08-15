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Посольство России не получало данных о задержании фигуранта дела об убийстве посла Карлова

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Посольство России в Анкаре не получало информации от турецких правоохранительных органов о задержании нового фигуранта дела об убийстве российского посла Карлова.
Посольство России не получало данных о задержании фигуранта дела об убийстве посла Карлова
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Elkov

Об этом сообщает ТАСС.

«Пока мы такой информации от турецких правоохранительных органов не получали», — говорится в сообщении.

Ранее газета Hürriyet передавала, что под стражу взята супруга полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа, который совершил нападение и был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов на месте нападения на российского дипломата.

В 2016 году посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен террористом во время выступления на фотовыставке в Анкаре.

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