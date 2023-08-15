Посольство России не получало данных о задержании фигуранта дела об убийстве посла Карлова
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Об этом сообщает ТАСС.
«Пока мы такой информации от турецких правоохранительных органов не получали», — говорится в сообщении.
Ранее газета Hürriyet передавала, что под стражу взята супруга полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа, который совершил нападение и был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов на месте нападения на российского дипломата.
В 2016 году посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен террористом во время выступления на фотовыставке в Анкаре.