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BFMTV: более 3 тысяч человек эвакуировали из-за природного пожара на юге Франции

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Более 3 тыс. человек эвакуированы из-за природного пожара в районе коммуны Сент-Андре на юге Франции.

Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Отмечается, что площадь пожара составляет около 530 га.

На месте работают более 500 пожарных, 13 пожарных самолётов и три вертолёта.

Ранее в результате лесных пожаров на Мауи (Гавайи) число жертв достигло 96.

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