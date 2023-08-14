BFMTV: более 3 тысяч человек эвакуировали из-за природного пожара на юге Франции
Более 3 тыс. человек эвакуированы из-за природного пожара в районе коммуны Сент-Андре на юге Франции.
Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Отмечается, что площадь пожара составляет около 530 га.
На месте работают более 500 пожарных, 13 пожарных самолётов и три вертолёта.
Ранее в результате лесных пожаров на Мауи (Гавайи) число жертв достигло 96.
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