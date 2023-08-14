BFMTV: более 3 тысяч человек эвакуировали из-за природного пожара на юге Франции

Более 3 тыс. человек эвакуированы из-за природного пожара в районе коммуны Сент-Андре на юге Франции.

Об этом сообщил телеканал BFMTV. Отмечается, что площадь пожара составляет около 530 га. На месте работают более 500 пожарных, 13 пожарных самолётов и три вертолёта. Ранее в результате лесных пожаров на Мауи (Гавайи) число жертв достигло 96.