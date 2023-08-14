CNN: шесть бывших полицейских в США признались в жестоком обращении с чернокожими
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Об этом говорится в сюжете телеканала CNN.
Известно, что пятеро из признавших свою вину ранее занимали должности заместителей шерифа в округе Ранкин, а шестой служил в департаменте полиции Ричланда.
Бывшие полицейские совершили преступление на расовой почве в январе 2023 года. Как утверждали пострадавшие, полицейские вломились в дом, надели на них наручники и пытали их почти два часа. После этого один из преступников засунул пистолет в рот одному из пострадавших и выстрелил.
23 июля мужчина с ножом мясника напал на людей в американском штате Мэриленд. Из-за этого пострадали четыре человека.