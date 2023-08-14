CNN: шесть бывших полицейских в США признались в жестоком обращении с чернокожими

Шесть экс-полицейских в американском штате Миссисипи признались в пытках и жестоком обращении с двумя чернокожими мужчинами.

Об этом говорится в сюжете телеканала CNN.

Известно, что пятеро из признавших свою вину ранее занимали должности заместителей шерифа в округе Ранкин, а шестой служил в департаменте полиции Ричланда.

Бывшие полицейские совершили преступление на расовой почве в январе 2023 года. Как утверждали пострадавшие, полицейские вломились в дом, надели на них наручники и пытали их почти два часа. После этого один из преступников засунул пистолет в рот одному из пострадавших и выстрелил.

23 июля мужчина с ножом мясника напал на людей в американском штате Мэриленд. Из-за этого пострадали четыре человека.