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В парламенте Эстонии ждут от Каллас объяснений относительно финансирования канцелярии

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Председатель специальной комиссии эстонского парламента по контролю за государственным бюджетом Урмас Рейнсалу заявил, что ждёт разъяснений от премьера Каи Каллас по поводу финансирования канцелярии главы государства.
В парламенте Эстонии ждут от Каллас объяснений относительно финансирования канцелярии
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

Об этом сообщает ERR.

Рейнсалу отметил, что Каллас отправила на заседание министра финансов Марта Вырклаэва вместо себя, однако тот не смог ответить на многие вопросы, поскольку они касались лично премьер-министра.

«Поэтому участие премьер-министра в заседании комиссии, безусловно, необходимо», — добавил он.

Рейнсалу подчеркнул, что будет ждать разъяснений от Каллас на следующих заседаниях.

Как отмечается, работа комиссии посвящена скандалу вокруг финансирования канцелярии президента.

Ранее стало известно, что премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы подписали совместную декларацию о досрочном выходе из российской электросети.

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