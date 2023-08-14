Посольство направило ноту в МИД Польши из-за задержания россиян по подозрению в шпионаже

Посольство России в Польше направило ноту в МИД республики в связи с задержанием российских граждан по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщил посол России в Польше Сергей Андреев.

Он отметил, что польская сторона не проинформировала российскую консульскую службу о задержании россиян.

«Ни официального уведомления пока нет, ни сами они не обращались, ни их родственники или адвокаты», — цитирует Андреева РИА Новости.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что польские спецслужбы арестовали двух россиян по обвинению в шпионаже и распространении пропагандистских материалов ЧВК «Вагнер».