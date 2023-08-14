Посольство направило ноту в МИД Польши из-за задержания россиян по подозрению в шпионаже
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Об этом сообщил посол России в Польше Сергей Андреев.
Он отметил, что польская сторона не проинформировала российскую консульскую службу о задержании россиян.
«Ни официального уведомления пока нет, ни сами они не обращались, ни их родственники или адвокаты», — цитирует Андреева РИА Новости.
Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что польские спецслужбы арестовали двух россиян по обвинению в шпионаже и распространении пропагандистских материалов ЧВК «Вагнер».