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Посольство направило ноту в МИД Польши из-за задержания россиян по подозрению в шпионаже

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Посольство России в Польше направило ноту в МИД республики в связи с задержанием российских граждан по обвинению в шпионаже.
Посольство направило ноту в МИД Польши из-за задержания россиян по подозрению в шпионаже
  • Gettyimages.ru
  • © rzelich

Об этом сообщил посол России в Польше Сергей Андреев.

Он отметил, что польская сторона не проинформировала российскую консульскую службу о задержании россиян.

«Ни официального уведомления пока нет, ни сами они не обращались, ни их родственники или адвокаты», — цитирует Андреева РИА Новости.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что польские спецслужбы арестовали двух россиян по обвинению в шпионаже и распространении пропагандистских материалов ЧВК «Вагнер».

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