МИД: Россия решительно осуждает террористическую атаку на автобусы с военнослужащими САР

Москва решительно осуждает террористический акт в отношении сирийских военнослужащих.

Об этом сообщили в МИД России.

«Решительно осуждаем этот террористический акт. Искренне соболезнуем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Выражаем солидарность с руководством и народом САР в борьбе с терроризмом», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что основная угроза безопасности в Сирии по-прежнему исходит из районов, неподконтрольных правительству этой страны.

Ранее стало известно, что 20 сирийских военных погибли при нападении боевиков ИГ* на автобус в провинции Дейр эз-Зор.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.