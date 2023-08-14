NRK: пассажирский самолёт впервые с начала СВО пролетел через Украину
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Об этом пишет NRK.
В материале сказано, что самолёт принадлежал турецкой авиакомпании BBN Airlines.
Отмечается, что самолёт Airbus A320-200, следовавший по маршруту Осло — Анталья, был вынужден отклониться от маршрута из-за надвигавшейся бури.
13 августа стало известно, что рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Южно-Сахалинск вынужденно сел в аэропорту Хабаровска из-за резкого ухудшения состояния здоровья четырёхлетнего ребёнка на борту.