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NRK: пассажирский самолёт впервые с начала СВО пролетел через Украину

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Пассажирский самолёт впервые с начала специальной военной операции пролетел через воздушное пространство Украины.
NRK: пассажирский самолёт впервые с начала СВО пролетел через Украину
  • Gettyimages.ru
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Об этом пишет NRK.

В материале сказано, что самолёт принадлежал турецкой авиакомпании BBN Airlines.

Отмечается, что самолёт Airbus A320-200, следовавший по маршруту Осло — Анталья, был вынужден отклониться от маршрута из-за надвигавшейся бури.

13 августа стало известно, что рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Южно-Сахалинск вынужденно сел в аэропорту Хабаровска из-за резкого ухудшения состояния здоровья четырёхлетнего ребёнка на борту.

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