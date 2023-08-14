Лидер польской оппозиции Туск раскритиковал эффективность забора на границе с Белоруссией
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«Поскольку каждый день через забор (министра национальной обороны Польши Мариуша. — RT) Блащака в Польшу проникает рекордное количество мигрантов, правильный вопрос должен звучать так: вы за то, чтобы построить настоящий барьер на границе с Белоруссией?» — приводит его слова РИА Новости.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в потоках мигрантов на границе.
Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко заявил, что на границе с Польшей складывается жёстко натянутая ситуация.