Лидер польской оппозиции Туск раскритиковал эффективность забора на границе с Белоруссией

Лидер польской оппозиции, бывший глава Европейского совета Дональд Туск раскритиковал эффективность заграждения, построенного на границе с Белоруссией.

«Поскольку каждый день через забор (министра национальной обороны Польши Мариуша. — RT) Блащака в Польшу проникает рекордное количество мигрантов, правильный вопрос должен звучать так: вы за то, чтобы построить настоящий барьер на границе с Белоруссией?» — приводит его слова РИА Новости.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в потоках мигрантов на границе.

Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко заявил, что на границе с Польшей складывается жёстко натянутая ситуация.