Власти Кении расследуют причастность британских военных к убийствам в стране

Правительство Кении начинает расследование возможной причастности британских военных к убийствам и сексуальным домогательствам в африканской стране. Речь идёт о военнослужащих, расположенных в городе Наньюки, где находится учебное подразделение BATUK (British Army Training Unit Kenya).

Начатое расследование является «значимым шагом», считает кенийский юрист Кульвин Кубаи. Он отметил, что деятельность британской армии проверяется подобным образом впервые с момента получения Кенией независимости от Британии в 1963 году.

Расследованием руководит парламентский комитет по обороне. Основные мероприятия в рамках проверки пройдут в октябре, парламентарии призовут BATUK ответить на предъявляемые претензии и представят отчёт о своих выводах к концу года.

Как отмечает газета The Guardian, результаты расследования будут включать рекомендации, которые могут напрямую повлиять на оборонное соглашение между Кенией и Великобританией. Сейчас эти договорённости позволяют британским войскам проходить обучение в Кении.

В частности, ожидается, что расследование затронет историю с убийством 21-летней девушки Агнес Ванджиру, которое произошло в 2012 году. В 2019 году следствие пришло к выводу, что за преступлением стоят британские военные, однако никто так и не понёс наказание.