Власти Кении расследуют причастность британских военных к убийствам в стране
Начатое расследование является «значимым шагом», считает кенийский юрист Кульвин Кубаи. Он отметил, что деятельность британской армии проверяется подобным образом впервые с момента получения Кенией независимости от Британии в 1963 году.
Расследованием руководит парламентский комитет по обороне. Основные мероприятия в рамках проверки пройдут в октябре, парламентарии призовут BATUK ответить на предъявляемые претензии и представят отчёт о своих выводах к концу года.
Как отмечает газета The Guardian, результаты расследования будут включать рекомендации, которые могут напрямую повлиять на оборонное соглашение между Кенией и Великобританией. Сейчас эти договорённости позволяют британским войскам проходить обучение в Кении.
В частности, ожидается, что расследование затронет историю с убийством 21-летней девушки Агнес Ванджиру, которое произошло в 2012 году. В 2019 году следствие пришло к выводу, что за преступлением стоят британские военные, однако никто так и не понёс наказание.