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Береговая охрана США ведёт поиск четырёх пропавших возле Каролинских островов дайверов

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Сотрудники береговой охраны Соединённых Штатов сообщили, что ведут поиски четырёх дайверов, пропавших 13 августа у берегов Каролинских островов после погружения с прогулочного судна.
Береговая охрана США ведёт поиск четырёх пропавших возле Каролинских островов дайверов
  • Gettyimages.ru
  • © Tamilisa Miner

Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что на поиски дайверов направлено несколько воздушных и морских судов.

Ранее сообщалось, что десять гандболистов из Бурунди пропали без вести на юниорском чемпионате мира в Хорватии.

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