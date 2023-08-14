Береговая охрана США ведёт поиск четырёх пропавших возле Каролинских островов дайверов
Сотрудники береговой охраны Соединённых Штатов сообщили, что ведут поиски четырёх дайверов, пропавших 13 августа у берегов Каролинских островов после погружения с прогулочного судна.
- Gettyimages.ru
- © Tamilisa Miner
Об этом сообщает Associated Press.
Уточняется, что на поиски дайверов направлено несколько воздушных и морских судов.
Ранее сообщалось, что десять гандболистов из Бурунди пропали без вести на юниорском чемпионате мира в Хорватии.
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