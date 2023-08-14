Береговая охрана США ведёт поиск четырёх пропавших возле Каролинских островов дайверов

Сотрудники береговой охраны Соединённых Штатов сообщили, что ведут поиски четырёх дайверов, пропавших 13 августа у берегов Каролинских островов после погружения с прогулочного судна.

Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что на поиски дайверов направлено несколько воздушных и морских судов.

Ранее сообщалось, что десять гандболистов из Бурунди пропали без вести на юниорском чемпионате мира в Хорватии.