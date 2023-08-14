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Посольство Южной Кореи в Японии получило письма с угрозами взрыва

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Посольство Южной Кореи в Японии получило по электронной почте письма с угрозами о взрыве здания дипмиссии.
Посольство Южной Кореи в Японии получило письма с угрозами взрыва
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Человек, представившийся как Сома Ватарура, отправил на прошлой неделе письмо с угрозами, после чего мы заявили об этом в полицию», — говорится в сообщении агентства «Рёнхап» со ссылкой на представителя посольства.

Дипмиссия отправила запрос японской полиции усилить меры безопасности.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошёл взрывПострадал один сотрудник, он получил лёгкие ранения. По имеющимся данным, сработало взрывное устройство, спрятанное в посылке.

Также сообщалось, что полиция Испании 24 ноября перехватила отправленный премьер-министру Испании Педро Санчесу конверт с «пиротехническим веществом».

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