Посольство Южной Кореи в Японии получило письма с угрозами взрыва

Посольство Южной Кореи в Японии получило по электронной почте письма с угрозами о взрыве здания дипмиссии.

«Человек, представившийся как Сома Ватарура, отправил на прошлой неделе письмо с угрозами, после чего мы заявили об этом в полицию», — говорится в сообщении агентства «Рёнхап» со ссылкой на представителя посольства.

Дипмиссия отправила запрос японской полиции усилить меры безопасности.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошёл взрыв. Пострадал один сотрудник, он получил лёгкие ранения. По имеющимся данным, сработало взрывное устройство, спрятанное в посылке.

Также сообщалось, что полиция Испании 24 ноября перехватила отправленный премьер-министру Испании Педро Санчесу конверт с «пиротехническим веществом».