Milliyet: в Турции ожидают визит Путина в ближайшие дни
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«Это будет первый визит Путина в страну — члена НАТО с момента начала российско-украинского конфликта», — отметил источник газеты Milliyet.
По данным издания, в преддверии визита Путина турецкие дипломаты активизировали работу по решению проблем, связанных с зерновой сделкой.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на приезд Путина в Турцию в течение августа.
Телеканал A Haber сообщал, что Путин и Эрдоган могут провести встречу в конце августа — начале сентября.