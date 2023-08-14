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Milliyet: в Турции ожидают визит Путина в ближайшие дни

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В Турции активизировали дипломатическую работу и ожидают визита российского президента Владимира Путина в страну в ближайшие дни.
Milliyet: в Турции ожидают визит Путина в ближайшие дни
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Это будет первый визит Путина в страну — члена НАТО с момента начала российско-украинского конфликта», — отметил источник газеты Milliyet.

По данным издания, в преддверии визита Путина турецкие дипломаты активизировали работу по решению проблем, связанных с зерновой сделкой.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на приезд Путина в Турцию в течение августа.

Телеканал A Haber сообщал, что Путин и Эрдоган могут провести встречу в конце августа — начале сентября.

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