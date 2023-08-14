Туристка рассказала, что россияне в Анталье ждут обещанного вылета в Екатеринбург
По словам туристки, авиакомпания обещала трансфер в 23:00, но «все на улице ждут автобусов, автобусов нет».
По её словам, отель был оплачен только до 23:00, в гостинице нет представителей турфирмы или авиакомпании.
Согласно обновлённой информации на онлайн-табло аэропорта Антальи, вылет рейса WZ3062 планируется на 02:00 в ночь на 14 августа, пишет агентство.
Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко ранее в беседе с RT рассказал о существующем регламенте помощи туристам при задержке авиарейсов.