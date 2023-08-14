Узнать больше

Туристка рассказала, что россияне в Анталье ждут обещанного вылета в Екатеринбург

Короткая ссылка
Российские туристы, которые должны были вылететь рейсом Red Wings из Антальи в Екатеринбург 12 августа, всё ещё ждут на улице информации о полёте, потому что обещанных автобусов до аэропорта нет. Об этом рассказала РИА Новости одна из туристок.

По словам туристки, авиакомпания обещала трансфер в 23:00, но «все на улице ждут автобусов, автобусов нет».

По её словам, отель был оплачен только до 23:00, в гостинице нет представителей турфирмы или авиакомпании.

Согласно обновлённой информации на онлайн-табло аэропорта Антальи, вылет рейса WZ3062 планируется на 02:00 в ночь на 14 августа, пишет агентство.

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко ранее в беседе с RT рассказал о существующем регламенте помощи туристам при задержке авиарейсов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить